Партнерство Азербайджана и Великобритании в области исследований все больше укрепляется - госминистр

БАКУ /Trend/ - Партнерство Азербайджана и Великобритании в области исследований и образования все больше укрепляется.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

«Мы гордимся тем, что принимаем так много талантливых молодых азербайджанских студентов в университетах Великобритании. Так, что перспективы роста действительно велики. И поскольку мы смотрим в "золотое" будущее торговли и инвестиций между Азербайджаном и Великобританией, мы должны активизировать и стимулировать свободное предпринимательство в различных отраслях промышленности, сближая наши две великие торговые страны, сближая наших людей и придавая импульс нашему двустороннему партнерству»,- сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.