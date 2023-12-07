БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания подписали протокол заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает в четверг Trend, протокол подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.