6% кэшбэк с XalqKart!

Халг Банк запускает акцию, которая порадует всех владельцев XalqKart в преддверии новогодних праздников.

В период с 13 декабря по 14 января за покупки в торговых точках 6 категорий владельцы XalqKart получат кэшбэк в размере 6%. Во время акции 6% от суммы безналичных покупок в маркетах, ресторанах, магазинах одежды, парфюмерии и подарков, в том числе в салонах красоты вернутся владельцам карт XalqKart Petrol в виде Oil бонусов, а владельцам карт XalqKart Cashback в виде кешбека.

Напоминаем, что совершая ежедневные покупки с XalqKart Petrol, клиенты получают бонусы за безналичные платежи как внутри страны, так и за рубежом - которые далее обмениваются на топливо в крупнейшей сети заправок Azpetrol. Карта XalqKart Cashback предоставляет своим владельцам возможность получать кешбек за безналичные платежи. Обе карты обладают выгодными условиями: начисление 8% годовых на остаток счета, бесплатная услуга Card to Card (ежемесячно до 5000 манат) на карты местных банков, бесплатное обналичивание средств (ежемесячно до 1000 манат) и пополнение баланса карты.

XalqKart можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/, либо в филиалах Халг Банка. Доставка по Баку бесплатная.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.