Azer Turk Bank продлил период кредитной кампании

БАКУ /Trend/ - Государственный банк Azər Türk Bank продлевает период кампании по потребительским кредитам до 31 января текущего года.

В рамках кампании физическим лицам предлагаются потребительские кредиты с годовой процентной ставкой от 11.5%.

Кроме того, для кредитов на периоды 24, 36 и 48 месяцев годовые процентные ставки установлены на уровне 13.5%, 14% и 15% соответственно.

За кредиты периодом до 24 месяцев комиссия – 0%.

Следует отметить, что в зависимости от среднемесячного чистого дохода каждый человек может получить до 30 000 манатов без поручителя.

Подать онлайн заявку на кредит можно на сайте Azer Turk Bank.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.