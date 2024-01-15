Делегация Азербайджана примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе

БАКУ/Trend/ — Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и ряд представителей госструктур и компаний страны планируют принять участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает в понедельник Trend со ссылкой на источник в министерстве экономики.

"Глава минэкономики отправится в Давос на ВЭФ. Программа его визита и встреч уточняется. В составе делегации также будут и представители ряда государственных и частных компаний Азербайджана", — отметил источник.

Согласно повестке ВЭФ, М.Джаббаров заявлен как участник дискуссии "COP28 and the Road Ahead" на 16 января.

В этой же дискуссии примут участие исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, главный исполнительный директор ENGIE Group Катрин Макгрегор и Салли Базби из The Washington Post.

"Участие представителя Азербайджана в такой дискуссии логично, так как COP 29 пройдет в Баку", — подчеркнул источник.

Отметим, что Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 14 января и пройдет вплоть до 19 января.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!