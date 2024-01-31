Увеличена база рудных запасов месторождения золота «Човдар»

БАКУ /Trend/ - В 2023 году успешно продолжена деятельность по увеличению запасов и продлению срока эксплуатации месторождения золота «Човдар» Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold».

Отметим, что в 2017 году Акционерное Общество начало добычу на месторождении. В 2016 году запас золота месторождения, который может быть реализован, оценивался в 179 тыс. унций, но в результате оптимизации и дополнительных разведочных работ, проводимых параллельно с эксплуатационными, этот показатель был доведен до 535 тыс. унций. Кроме того, за счет обнаруженных геологами ЗАО группы месторождений золота «Агйохуш» и месторождения золота «Мярях», а также месторождения золота «Тюлаллар», которое было открыто во времена СССР, но широко исследовано в современный период именно геологами Акционерного Общества, общий запас золота, который может быть реализован, был увеличен еще на 243 тыс. унций и доведен до 778 тыс. унций. Тем самым, с 2016 по 2023 годы за счет месторождения «Човдар» и месторождений на флангах удалось увеличить общую резервную базу более чем в 4 раза.

Эксплуатация ресурсов указанных фланговых месторождений осуществляется на Човдарском Интегрированном Региональном Участке по Переработке (ЧИРУП), который был создан в 2020 году на базе участка по переработке руды «Човдар». Цель – централизованное использование имеющейся материально-технической базы в процессе переработки. Таким образом обеспечивается экономическая эффективность фланговых месторождений, эксплуатация которых по отдельности неэффективна.

Несмотря на то, что в 2020 году эксплуатационный период регионального участка по переработке был рассчитан на 8 лет, за счет увеличения запасов удалось довести этот показатель до 10 лет. А в ближайшей перспективе, с открытием в регионе новых фланговых месторождений и увеличением ресурсов, поставлена цель дальнейшего продления срока действия ЧИРУП.