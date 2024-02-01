ЗАО «AzerGold» расширяет свою деятельность в Карабахе и Восточном Зангезуре

БАКУ /Trend/ - Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» с самого начала своей деятельности уделяет особое внимание расследованию фактов незаконной эксплуатации в Карабахе и Восточном Зангезуре. Работы в направлении дачи правовой оценки незаконным действиям Армении и некоторых европейских компаний продолжились и в 2023 году. Данный процесс, начатый еще до Отечественной войны, в 2018 году, приобрел более широкие масштабы после прекращения факта оккупации. С 2022 года «AzerGold» осуществляет свою деятельность в этом направлении в сотрудничестве с Государственной службой по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана.

Также с 2022 года ЗАО начало поэтапные разведочно-поисковые работы на участке проявлений благородных металлов «Тутхун», расположенном на административной территории Кельбаджарского района. Поисковые работы ведутся только на разминированных участках. Так, несмотря на то что на участке «Тутхун» планировалось провести исследования на площади 273 кв. км, до конца 2023 года геологоразведочные работы удалось провести на очищенной от мин территории в 57 кв. км. Предварительные результаты удовлетворительны, исследования продолжаются. В текущем году на геологоразведочные работы планируется выделить еще 32 кв. км участка. В настоящее время специалисты Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) очищают территорию от мин и других неразорвавшихся боеприпасов.

С целью частичной компенсации потери времени, связанной с разминированием, в 2022 году впервые на Южном Кавказе были проведены гиперспектральные спутниковые съемки. Они были осуществлены на общей площади 1624 кв. км, охватив Кельбаджарский, а также часть Лачынского районов.

Кроме того, в соответствии с «I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», утвержденной Распоряжением Президента страны от 16 ноября 2022 года, на ЗАО возложен ряд таких важных задач, как мониторинг, инспекция, поиск, оценка запасов минерального сырья. В рамках государственной программы, которая охватывает 2022–2026 годы, «AzerGold» продолжает оказывать поддержку политике, проводимой государством по использованию природных ресурсов Карабаха и Восточного Зангезура в интересах азербайджанского народа.