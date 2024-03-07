Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Микаил Джаббаров назвал приоритеты сотрудничества с ВБ

Экономика Материалы 7 марта 2024 11:20 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров назвал приоритеты сотрудничества с ВБ

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с региональным вице-президентом Всемирного банка (ВБ) Антонеллой Бассани возможное сотрудничество по COP29, а также по инвестиционным проектам.

Об этом в четверг Trend сообщает со ссылкой на информацию министра в соцсетях.

"На встрече с делегацией ВБ во главе с региональным вице-президентом по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани мы рассмотрели приоритеты двустороннего сотрудничества. Это - инвестиционные проекты в рамках "Рамочного партнерства", подготовленные ВБ, а также сотрудничество с ВБ по COP29", - отметил Джаббаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости