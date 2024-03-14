При генеральном спонсорстве Банка АВВ был выбран победитель конкурса EY «Предприниматель года»!

БАКУ /Trend/ - На церемонии, организованной 13 марта в отеле Fairmont, были объявлены результаты конкурса EY «Предприниматель года», который проводится в Азербайджане уже пятый год подряд. Главным победителем стал руководитель компании "Baku Holiday Travel" Рамиль Рзаев. Помимо звания победителя он получил право представлять Азербайджан на международном конкурсе "Global Business Person of the Year". Победителя выбирало независимое жюри из числа 20 участников, в которое входили представители бизнес-сообщества, международных финансовых институтов и руководителей известных компаний.

В других номинациях победителями стали следующие предприниматели: Фарид Акбарзаде, руководитель компании "Umut Agro" — «Фермерское развитие», Тариэль Мирзаев, руководитель компании "Balkhoorma" — «Региональное развитие», Инара Мирзазаде, руководитель компании "Alpha-Omega" — «Предпринимательница», Адиль Гасымов, руководитель компании "PUSH-30" — «Инновации», Илькин Гаджиев, руководитель компании "Sustainera Solutions" — «Устойчивое развитие», Вусал Гасанов, руководитель компании "BAFT & Partners" — «Экологические решения», Тегеран Алиев, руководитель компании "VITAM" — «Азербайджан и за его пределами».

В своем выступлении на гала-вечере конкурса Председатель Правления Банка АВВ Аббас Ибрагимов подчеркнул, что Банк АВВ поддерживает конкурс EY «Предприниматель года» уже пятый год подряд. Он отметил: «Этот конкурс проводится у нас, потому что он поддерживает наших предпринимателей. Он знакомит общество с нашими бизнесменами, создающими новые ценности, и вдохновляет их на новые свершения. Развитие предпринимательства и новый опыт побуждают нас постоянно обновлять наши услуги. Мы стремимся постоянно модернизироваться и создавать решения, отвечающие потребностям наших деловых людей. Мы гордимся тем, что всегда поддерживали предпринимателей и будем продолжать поддерживать наших бизнесменов».

Конкурс EY «Предприниматель года» проводится с 1986 года и в настоящее время охватывает более чем 60 стран мира. Он считается одной из самых престижных бизнес-премий в мире. Цель программы EY «Предприниматель года» заключается в том, чтобы выявить и отметить достижения перспективных бизнесменов. Помимо Банка ABB, спонсорскую поддержку конкурсу также оказывают корпорация BP и группа компаний Veyseloglu. В числе партнеров программы также консалтинговая компания Equita и Azpromo (Азербайджанское агентство по продвижению экспорта и инвестиций).

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