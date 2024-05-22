В Азербайджане обсуждаются дорожные карты "Вхождение в бизнес" и "Налогообложение" при содействии ВБ (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В министерстве экономики Азербайджана проходит презентация дорожных карт на 2024 год по темам "Вступление в бизнес" и "Налогообложение" проекта "Готовность бизнеса", который Азербайджан реализует со Всемирным банком (ВБ), передает в среду Trend с мероприятия.

В дискуссиях участвуют представители Государственной налоговой службы при министерстве экономики, министерства юстиции, министерства финансов, министерства иностранных дел, министерства труда и социальной защиты населения, Госкомстата, Центрального банка, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и других структур.

С докладами выступили руководитель рабочей группы "Налоги и отчетность", заместитель руководителя Государственной налоговой службы Илькин Валиев и руководитель рабочей группы "Вступление в бизнес", заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева, заведующий сектором Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководитель секретариата Комиссии по деловой среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев (презентовал работу по проекту Всемирного банка "Business Ready").

В частности, Шихалиев отметил, что этот проект с ВБ основан на таких компонентах, как функциональность сфер бизнеса в стране, правил ведения бизнеса, влияющих на развитие частного сектора в целом.

"В рамках проекта были охвачены два важных направления – индикаторы "Вхождение в бизнес" и "Налогообложение", и по этим направлениям за прошедший период реализованы двухлетние дорожные карты", - пояснил он.

По его словам, новые дорожные карты, утвержденные на 2024 год, будут включать в себя повышение существующих процессов на более высокий уровень, реализацию ряда нововведений, а также доработку нормативно-технических процессов.

Заместитель начальника Государственной налоговой службы, руководитель рабочей группы "Вход в бизнес" Самира Мусаева дала общую информацию участникам встречи о дорожной карте "Вхождение в бизнес", его субиндикаторах и компонентах, а также рассказала о реформах, проводимых в сфере государственной регистрации коммерческих юридических лиц.

Она упомянула, что проекты поправок к законам "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" и "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики" представлены на рассмотрение в Милли Меджлис (парламент).

"В результате проведенной работы созданы технические возможности для электронного регулирования сведений коммерческого юридического лица, начата успешно применяться электронная подпись "SIMA" при онлайн-регистрации коммерческого юридического лица, усовершенствованы информационные ресурсы", - добавила Мусаева.

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