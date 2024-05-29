Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

PASHA Bank назвал сумму кредитов, выделенных на проекты на освобожденных территориях Азербайджана

Экономика Материалы 29 мая 2024 16:43 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За последние три года PASHA Bank выдал кредиты на сумму около 120 миллионов манатов на проекты на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор и председатель правления PASHA Bank Джавид Гулиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"За последние три года PASHA Bank выдал кредиты на сумму около 120 миллионов манатов на освобожденные территории Азербайджана, а также выдал гарантии на ряд других проектов", - сказал он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости