На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На побережье Каспийского моря в рамках второго инвестиционного форума "SEA BREEZE INVESTMENT FORUM" состоялась церемония закладки капсулы времени на территории проекта "Caspian Dream Liner".

Как сообщает в четверг Trend, участники форума, инвесторы и представители бизнеса собрались, чтобы стать свидетелями этого символического акта, который ознаменовал начало нового этапа в развитии региона.

Отмечается, что проект "Caspian Dream Liner", направленный на создание современного и экологически чистого жилого комплекса, обещает стать настоящей жемчужиной побережья.

"Капсула времени позволит нам сохранить всё, что мы запланировали и уже реализовали в Сибризе. Через 10 лет, если всё сложится удачно и мы будем вместе, мы вскроем её и увидим, насколько наши планы соответствуют той реальности, которую мы будем наблюдать в будущем", - прокомментировал владелец города-курорта SEA BREEZE RESORT Эмин Агаларов.

Отметим, что в капсуле времени был заложен генеральный план, отражающий шесть километров территории, которая сегодня находится в стадии строительства.

"В настоящее время построено около миллиона квадратных метров, а в процессе строительства находятся миллион двести тысяч квадратных метров. В этом и следующем году мы запустим все проекты, предусмотренные в генплане. Это порядка 5 миллионов квадратных метров и около 7 миллиардов долларов инвестиций. Сегодня с нами знакомые лица, с которыми я весь год веду переговоры. Это представители крупных компаний и опытные девелоперы, ведущие свою деятельность по всему миру. Я очень рад, что они присоединятся к проекту Сибриз, привнеся свою энергию, опыт и знания", - добавил Эмин Агаларов.

Кроме того, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписал генеральный план со словами: "В добрый путь".