Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)

Экономика Материалы 30 мая 2024 17:20 (UTC +04:00)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На побережье Каспийского моря в рамках второго инвестиционного форума "SEA BREEZE INVESTMENT FORUM" состоялась церемония закладки капсулы времени на территории проекта "Caspian Dream Liner".

Как сообщает в четверг Trend, участники форума, инвесторы и представители бизнеса собрались, чтобы стать свидетелями этого символического акта, который ознаменовал начало нового этапа в развитии региона.

Отмечается, что проект "Caspian Dream Liner", направленный на создание современного и экологически чистого жилого комплекса, обещает стать настоящей жемчужиной побережья.

"Капсула времени позволит нам сохранить всё, что мы запланировали и уже реализовали в Сибризе. Через 10 лет, если всё сложится удачно и мы будем вместе, мы вскроем её и увидим, насколько наши планы соответствуют той реальности, которую мы будем наблюдать в будущем", - прокомментировал владелец города-курорта SEA BREEZE RESORT Эмин Агаларов.

Отметим, что в капсуле времени был заложен генеральный план, отражающий шесть километров территории, которая сегодня находится в стадии строительства.

"В настоящее время построено около миллиона квадратных метров, а в процессе строительства находятся миллион двести тысяч квадратных метров. В этом и следующем году мы запустим все проекты, предусмотренные в генплане. Это порядка 5 миллионов квадратных метров и около 7 миллиардов долларов инвестиций. Сегодня с нами знакомые лица, с которыми я весь год веду переговоры. Это представители крупных компаний и опытные девелоперы, ведущие свою деятельность по всему миру. Я очень рад, что они присоединятся к проекту Сибриз, привнеся свою энергию, опыт и знания", - добавил Эмин Агаларов.

Кроме того, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписал генеральный план со словами: "В добрый путь".

На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
На побережье Каспийского моря состоялась церемония закладки капсулы времени "Caspian Dream Liner" (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости