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В ближайшие три года ожидается десятикратный рост финансового рынка Азербайджана - PASHA Capital

Экономика Материалы 11 июня 2024 10:58 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ – В ближайшие три года ожидается десятикратный рост финансового рынка Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель председателя правления PASHA Capital Рауф Гурбанов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и стратегическим планам на предстоящий период.

"Ожидается, что в ближайшие три года финансовый рынок Азербайджана вырастет в 10 раз. Стоит отметить, что PASHA Capital недавно пересмотрела свои стратегические планы, и мы планируем способствовать достижению этой цели", - подчеркнул он.

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