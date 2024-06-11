В ближайшие три года ожидается десятикратный рост финансового рынка Азербайджана - PASHA Capital

БАКУ /Trend/ – В ближайшие три года ожидается десятикратный рост финансового рынка Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил заместитель председателя правления PASHA Capital Рауф Гурбанов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год и стратегическим планам на предстоящий период.

"Ожидается, что в ближайшие три года финансовый рынок Азербайджана вырастет в 10 раз. Стоит отметить, что PASHA Capital недавно пересмотрела свои стратегические планы, и мы планируем способствовать достижению этой цели", - подчеркнул он.

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