Мир изменился: 5 главных изобретений человечества за последнее десятилетие

БАКУ/Trend/ - За последние 10 лет мир в очередной раз круто изменился. И хотя за эти годы человечество не изобрело паровой двигатель, электричество, компьютер или даже Интернет, тем не менее, несколько недавних изобретений претендуют на то, чтобы сделать этот мир существенно лучше, а жизнь людей – значительно легче.

«Уколы для похудения». Одно из сокровенных желаний человечества – как похудеть, обжираясь на ночь – похоже, близко к реализации. В течение последних лет на рынок вышло сразу несколько препаратов с активным веществом семаглутид – в т.ч. Ozempic, Mounjaro, Wegowy – прием которых (как правило, уколы) позволяют резко снизить массу тела – на 15-20%. По сути, эти препараты дают ощущение сытости.

Из позитивов – эффект наступает довольно быстро, не нужно месяцами мучиться на диетах. Из минусов – неприятные побочные эффекты (в т.ч. тошнота), а также пока что довольно высокая цена – один укол стоит около 1 тыс. долларов.

Учитывая, что около 890 млн. человек в мире страдают ожирением – это изобретение может быть довольно важным.

Автомобиль с автопилотом. Ежегодно в мире гибнет в автокатастрофах 1,3 млн. людей. Еще 50 млн. – ежегодно получает серьезные травмы из-за ДТП. ООН недавно в очередной раз «выражала обеспокоенность» по этому поводу, давала рекомендации типа «меньше ездить и больше ходить». Но основатель Tesla Илон Маск предложил альтернативный вариант – машина с автопилотом.

Да, полностью исключить аварию даже при использовании умного автопилота нельзя. За 2021-2023 гг. произошло около 800 аварий машин с автопилотом, в которых погибли около 20 людей. Но учитывая, что только Tesla за І квартал 2024 г. продала 433 тыс. своих автомобилей – показатель аварийности автомобилей с автопилотом крайне низкий. А это миллионы спасенных жизней.

Альтернативы сигаретам. Еще одна давняя проблема человечества – курение. Хотя за эти 10 лет цены на сигареты взлетели, а курильщикам максимально усложнили жизнь, но до сих пор в мире курит более 1 млрд. человек. Из них 8 млн. ежегодно умирает от болезней, связанных с курением.

В последние годы все большую популярность набирает идея «снижения вреда»: если человек не хочет отказаться от курения, нужно его переключить на потенциально менее вредную продукцию. Поэтому в Британии курильщиков последние 5 лет активно переключают на электронные сигареты. В Японии – на табачные изделия для электронного нагревания (где табак не сгорает, образуя вредные смолы, а лишь нагревается до определенной температуры). А в Швеции местное население массово перешло на снюс – жевательный табак. В результате, к примеру, в Швеции уровень смертности от болезней, связанный с курением, на 40% ниже, чем в других странах Евросоюза, а уровень курения снизился до минимальных 5%. Эти изобретения улучшили жизнь и тех, кто не курит. Ведь если нет сигаретного дыма – меньше риски и от пассивного курения.

Старлинк. Хотя Интернет появился еще, страшно сказать, в 1969 г., но попытку сделать его по-настоящему глобальным и абсолютно доступным для всех жителей планеты Земля осуществил лишь недавно проект «Старлинк» - еще одна безумно-масштабная идея Илона Маска.

В мае 2019 г. были запущены первые 60 спутников для глобального интернета. Предполагается, что всего будет запущено почти 12 тыс. спутников, которые обеспечат бесперебойный Интернет в любой точке земного шара. На данный момент, количество абонентов Старлинк уже превышает 3 млн. человек в почти 100 странах мира.

Искусственный интеллект. Когда компьютер в 1997 г. обыграл в шахматы чемпиона мира Гарри Каспарова – человечество запаниковало: а не восстанут ли однажды компьютеры – в худших сценариях «Терминатора». При этом мы продолжали себя успокаивать – компьютер не может чувствовать, фантазировать, писать стихи, музыку – все это под силу лишь человеку. Увы, мы опять ошиблись. За последние 10 лет появились новые программы использования искусственного интеллекта – такие как ChatGPT. И теперь они помогают писать не только рефераты для недобросовестных студентов, но и довольно неплохие стихи о любви.

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта дает огромные перспективы. Например, может серьезно улучшить ситуацию в медицине (от анализа сердечного ритма до разработки новых лекарств), в телекоммуникациях, в промышленности.