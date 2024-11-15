COP for Hope: Россия уверена, что Азербайджан сможет придать новый импульс развития всему комплексу мер климатической политики - Максим Решетников (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

В эксклюзивном интервью Trend министр отметил, что Россия надеется, что конференция пройдет в атмосфере конструктивного диалога, и пожелал реализовать все поставленные задачи.

"Уверены, что Азербайджан сможет придать новый импульс развития всему комплексу мер климатической политики. Нашим странам важно продемонстрировать, что государства — экспортеры углеводородов на практике разделяют принципы справедливого перехода к низкоуглеродной экономике и с большой ответственностью относятся к "зеленой" повестке", - сказал он.

Ключевые вопросы для РФ в ходе COP29

По его словам, Россия продолжит отстаивать критически важную роль международного сотрудничества в решении глобальных климатических проблем и свободного доступа к финансам и технологиям.

"Обсудим новую коллективную цель по финансированию развивающихся стран. Ведь от их поддержки зависит достижение глобальных климатических целей. Россия выступает за сохранение существующего подхода РКИК ООН по финансовым обязательствам развитых стран в отношении развивающихся стран.

Вопросы сокращения выбросов и будущего ископаемого топлива продолжат быть в центре внимания. В прошлом году удалось отдельно закрепить важную роль переходного топлива для низкоуглеродной трансформации отраслей экономики, под которым традиционно понимается природный газ. В Баку намерены продвигать ключевую роль природного газа для целей декарбонизации", - сказал он.

По мнению Решетникова, важно также утвердить новый пакет правил по международной торговле углеродными единицами.

"Планируем продвигать наши подходы по инвентаризации выбросов и поглощений, которые были использованы для кардинального обновления российского кадастра парниковых газов. Эти подходы ориентированы на объективный учет вклада управляемых экосистем в балансе парниковых газов и национальные особенности технологий, используемых в отраслях российской экономики.

Новая методология национального кадастра — один из первых значимых результатов проекта «Российская система климатического мониторинга», инициированного Президентом РФ. С 2022 года минэкономразвития в партнерстве с Росгидрометом, минприроды, минэнерго и более чем 50 ведущими научными институтами ведет этот проект", - сказал министр.

Финансирование для развивающихся стран

Министр отметил, что особое внимание необходимо уделить переходному финансированию в отраслях с высоким уровнем выбросов или там, где снижение выбросов затруднено.

"Строгие ограничения поддержки ископаемого топлива и отказ от финансирования таких проектов приведут к подрыву реализации ЦУР и энергобезопасности стран. Недопустимы какие-либо односторонние барьеры или ограничения под предлогом климатической повестки. Считаем, что необходимо создавать практические механизмы для реализации международных договоренностей по климату. Ключевой вопрос — создание (в рамках статьи 6 Парижского соглашения) надежной глобальной системы торговли углеродными единицами, в том числе через механизмы двустороннего сотрудничества.

Представление единиц в рамках статьи 6 станет важным шагом по признанию качества климатических проектов, привлечению в них инвестиций, позволит продавать углеродные единицы на международном рынке", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что перед СОP29 Азербайджан выдвинул инициативу о создании Фонда действий по климатическому финансированию для инвестирования в меры по борьбе с изменением климата в развивающихся странах со штаб-квартирой в Баку.

"Фонд должен объединить нефтедобывающие страны и компании, которые заинтересованы в "зеленой" диверсификации своих инвестиций и готовы внести вклад в низкоуглеродное развитие. Ключевые параметры работы фонда пока находятся в стадии проработки, экспертные консультации только начинаются. Мы тоже будем принимать в них участие", - сказал М.Решетников.

Приоритеты России в поддержке устойчивого развития

По словам министра, глобальный тренд на низкоуглеродную экономику в долгосрочной перспективе будет сохраняться.

"Декарбонизация влияет на конкурентоспособность компаний, и бизнес это понимает, поэтому работа в рамках климатической повестки — один из важнейших факторов, определяющих развитие мировой экономики. Посмотрите на страны БРИКС, на страны Персидского залива, Азиатско-Тихоокеанского региона — все активно работают по климатической повестке.

Климатический саммит — уникальная площадка, где ежегодно собираются тысячи представителей госсектора, бизнеса, научных кругов. Конечно, решения, которые принимаются на конференции, задают глобальный тренд и служат ориентиром для принимаемых странами мер в области климатической политики. При этом они позволяют каждой стране выбирать тот набор инструментов, который отвечает ее национальным интересам. В этом году конференция финансовая. Будет много дискуссий не только вокруг конкретного размера помощи и источников финансирования, но и вокруг определения климатического финансирования. А ведь это очень важно — в какие проекты будут направляться финансовые потоки. Согласование такой «глобальной таксономии зеленых проектов», конечно, повлияет на развитие климатической повестки. Для нас в этой дискуссии необходимо уделить внимание переходному финансированию в отраслях с высоким уровнем выбросов или где снижение выбросов затруднено", - сказал М.Решетников.

Опыт России для поддержки глобального перехода на чистую энергию

По его словам, национальный научный опыт должен широко использоваться в различных аспектах технической поддержки климатических переговоров и принятия решений.

"Кроме того, национальные исследования могут пополнить и уточнить данные о климате в мировом масштабе.

Научное сообщество в рамках российского павильона представит 12 ноября наш национальный проект — «Российскую систему климатического мониторинга». Готовы сотрудничать и делиться опытом по его использованию при подготовке национальной отчетности — кадастра выбросов и поглощений. Результаты проекта помогают выбирать эффективные решения по декарбонизации и адаптации, качественно выстраивать работу в энергетике и экономике в целом.

Важной темой является также сохранение водных ресурсов. Наши страны видят, как из-за изменения климата снижается уровень воды в Каспийском море. Предлагаем наладить обмен опытом в области научной и экспертной работы. Также готовы предложить результаты мониторинговых и модельных исследований экосистем Каспия и реки Самур, подготовить азербайджанских специалистов для работы над национальным кадастром выбросов и поглощений парниковых газов", - сказал он.

Российско-азербайджанское экономическое сотрудничество

Министр отметил, что Азербайджан — стратегический партнер России.

"Это закреплено Декларацией о союзническом взаимодействии, подписанной главами государств России и Азербайджана в 2022 году, а также проводимой в соответствии с ней работой по повышению стабильности и безопасности как в глобальном, так и в региональном масштабе.

В начале 2024 года утверждена дорожная карта по ключевым направлениям сотрудничества на трехлетний период, в их числе совершенствование МТК «Север — Юг», увеличение количества совместных проектов, наращивание продовольственных поставок, а также расширение сотрудничества в социально-гуманитарной сфере и туризме.

Торгово-экономические отношения между нашими странами остаются на высоком уровне. Россия входит в тройку ключевых торговых партнеров Азербайджана. Взаимная торговля продолжает показывать хорошие результаты. За восемь месяцев 2024 года товарооборот увеличился на 8,5%", - сказал он.

По его словам, российский экспорт увеличен почти на 10% за счет поставок нефти и нефтепродуктов, продтоваров и сельхозсырья (злаков, жиров и масел, какао, кондитерских изделий), металлов (черных и изделий из них, алюминия), пластмассы, а также электрических машин и оборудования.

"Отмечу и рост нашего импорта из Азербайджана на 5,5%. Мы увеличили объемы поставляемых из Азербайджана овощей, яиц и молочной продукции, алкогольных и безалкогольных напитков, жиров и масел животного и растительного происхождения, пластмасс и химических продуктов, электрических бытовых приборов, судов и лодок.

По итогам года ожидаем совокупный рост взаимной торговли на уровне не менее 10%. Торгово-экономическое сотрудничество усиливают инвестиционные проекты. На территории Азербайджана создано почти 1,3 тыс. предприятий с участием российского капитала.

В автомобилестроении в этом году организовано производство компании «АвтоВАЗ», которая выпустила уже более 1 тыс. автомобилей. Также в этом году произведена сборка 179 автомобилей «Группы ГАЗ», работает сервисный центр «КАМАЗ». В области фармацевтики выпускается препарат для лечения сахарного диабета, планируется производство первой партии инсулинов. Все это происходит в рамках экономических отношений России и Азербайджана", - сказал министр.

М.Решетников подчеркнул, что в августе открылся совместный транспортно-логистический центр в Дагестане. Одним из важнейших событий в 2024 году стало и заключение контракта на поставку вагонов для Бакинского метрополитена.

"В дальнейшем мы намерены развивать сотрудничество на промышленном треке. В следующем году планируется открытие завода алюминиевых и стальных композитных панелей, ведется работа и по организации производства химической продукции на территории Сумгайытского химического промышленного парка", - сказал он.

По словам министра, в этом году Россия и Азербайджан достигли больших успехов по развитию сотрудничества в области проблемы изменения климата.

"Завершили работу над Меморандумом о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития. Напомню, что подписание меморандума состоялось в ходе визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Азербайджанскую Республику 19 августа 2024 года. Документ закладывает основы для совместной реализации климатических проектов, обмена опытом по вопросам адаптации к изменению климата. Рассчитываем в кратчайшие сроки запустить двусторонние консультации, чтобы как можно скорее приступить к практической реализации положений меморандума", - сказал в завершение М.Решетников.