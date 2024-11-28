В Баку проходит Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча (ФОТО)

БАКУ / Trend/ – В Баку проходит Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча, сообщает в четверг Trend.

Как сказал посол Латвии в Азербайджане Эдгар Скуя (Edgar Skuja), Латвия с большим оптимизмом смотрит на развитие Карабаха.

"Хочу подчеркнуть, что мы действительно очень высоко ценим отношения между нашими странами. Это обусловлено исторически: у нас долгие традиции и богатая история. Бизнесмены и деловые сообщества обеих стран стремятся к взаимному сотрудничеству, расширению и углублению наших связей.

В политической плоскости мы всегда подчеркиваем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Мы с большим оптимизмом смотрим на развитие страны, регионов, а также Карабаха, который развивается стремительными темпами и, уверен, станет одним из красивейших регионов республики", - отметил посол.

А исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев заявил, что AZPROMO в следующем году организирует экспортную миссию в Латвию.

"В сентябре прошлого года наш представитель принял участие в 28-й выставке продуктов питания в Риге. Ранее мы уже организовывали экспортную миссию для поддержки наших компаний. В следующем году мы планируем вновь рассмотреть возможность участия в этой выставке и организовать еще одну миссию, чтобы укрепить международное присутствие на Riga Food. Уверен, наши компании с удовольствием примут участие в этом значимом событии", - сказал Ю.Абдуллаев.

Директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева (Liga Sičeva) в свою очередь, подчеркнула, что интерес компаний из Латвии к деятельности в Азербайджане увеличился примерно на 30 процентов.

"Этот показатель касается не только тех, кто проявляет интерес, но и компаний, которые уже ведут бизнес с Азербайджаном. Я считаю, что это отличный результат и важный сигнал для компаний обеих стран. Это свидетельствует о большом потенциале для расширения нашего сотрудничества, особенно в секторах с высокой добавленной стоимостью, таких как информационные технологии, образование и зеленые технологии. Кроме того, хочу подчеркнуть значимость традиционных отраслей, таких как пищевая промышленность, туризм и другие", – отметила Л.Сичева.

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