Потенциал сотрудничества между Латвией и Азербайджаном значительно превышает текущий уровень - посол

БАКУ / Trend/ - Потенциал сотрудничества между Латвией и Азербайджаном значительно превышает текущий уровень.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя в кулуарах мероприятия на тему "Азербайджано-Латвийская информационная и нетворкинговая встреча".

"Это уже третий день работы нашей бизнес-делегации в Баку, и он оказался чрезвычайно продуктивным. Нам удалось установить множество контактов, провести содержательные обсуждения, и я убежден, что эта встреча была крайне значимой. Мы получили ценную информацию и полезные знания от различных институтов и организаций. Параллельно продолжаются встречи и установление B2B-контактов. Я убежден, что потенциал сотрудничества между Латвией и Азербайджаном значительно превышает текущий уровень - как в бизнесе, так и в торговле и совместных проектах. У нас уже есть традиционные направления, такие как экспорт, но я считаю, что необходимо двигаться дальше", - сказал он.

Посол отметил, что Азербайджан демонстрирует впечатляющий прогресс: активно внедряются новые технологии, развиваются зелёная энергия, ветряные и солнечные парки, а также системы хранения энергии.

"Поэтому, на мой взгляд, нам следует уделить особое внимание новым технологическим возможностям. Мы должны рассматривать перспективы совместных проектов в самых разных отраслях. Важно отметить, что в своей работе мы стремимся учитывать интересы обеих сторон: латвийского бизнес-сообщества и тех направлений, которые могут быть привлекательны для Азербайджана. Такой подход позволяет действовать в интересах обеих стран и их предпринимателей", - добавил Э.Скуя.