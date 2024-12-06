Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - С сентября 2023 года при поддержке PASHA Holding и по инициативе Агентства по инновациям и цифровому развитию (IDDA) в Азербайджане начала работу престижная глобальная сеть школ — Holberton School. 29 ноября 2024 года школа провела свою вторую церемонию вручения дипломов, на которой были отмечены достижения 46 студентов, успешно завершивших обучение в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Эти выпускники были отобраны из более чем 1000 претендентов в ходе высококонкурентного процесса. Среди них 35 человек завершили программу Foundations of Computer Science, а 11 человек успешно освоили направление Full Stack Web Development. Кроме того, 16 выпускников Holberton School Azerbaijan уже получили трудоустройство.

Примечательно, что сеть Holberton School представлена в 22 странах и 34 городах, а в Баку она начала свою деятельность в прошлом году. Школа предлагает высококачественные программы в области технологий, основанные на инновационной и практической методологии, соответствующей стандартам Кремниевой долины. Holberton School обеспечивает студентов как техническими, так и «мягкими» навыками, готовя их к успешной карьере в бизнесе.

PASHA Holding активно поддерживает развитие инноваций в Азербайджане, реализуя ключевые инициативы, такие как INMerge Innovation Summit и PASHA Hackathon. Компания оказывает поддержку стартапам, местным инкубационным и акселерационным центрам, а также содействует формированию инфраструктуры для новых технологий, включая первый в стране венчурный фонд и специализированные программы в области кибербезопасности.