Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)

Экономика Материалы 6 декабря 2024 12:10 (UTC +04:00)
Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)
Фото: PASHA Holding

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - С сентября 2023 года при поддержке PASHA Holding и по инициативе Агентства по инновациям и цифровому развитию (IDDA) в Азербайджане начала работу престижная глобальная сеть школ — Holberton School. 29 ноября 2024 года школа провела свою вторую церемонию вручения дипломов, на которой были отмечены достижения 46 студентов, успешно завершивших обучение в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Эти выпускники были отобраны из более чем 1000 претендентов в ходе высококонкурентного процесса. Среди них 35 человек завершили программу Foundations of Computer Science, а 11 человек успешно освоили направление Full Stack Web Development. Кроме того, 16 выпускников Holberton School Azerbaijan уже получили трудоустройство.

Примечательно, что сеть Holberton School представлена в 22 странах и 34 городах, а в Баку она начала свою деятельность в прошлом году. Школа предлагает высококачественные программы в области технологий, основанные на инновационной и практической методологии, соответствующей стандартам Кремниевой долины. Holberton School обеспечивает студентов как техническими, так и «мягкими» навыками, готовя их к успешной карьере в бизнесе.

PASHA Holding активно поддерживает развитие инноваций в Азербайджане, реализуя ключевые инициативы, такие как INMerge Innovation Summit и PASHA Hackathon. Компания оказывает поддержку стартапам, местным инкубационным и акселерационным центрам, а также содействует формированию инфраструктуры для новых технологий, включая первый в стране венчурный фонд и специализированные программы в области кибербезопасности.

Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)
Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)
Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)
Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)
Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)
Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)
Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)
Holberton School Azerbaijan, спонсируемая PASHA Holding, провела свою вторую церемонию вручения дипломов (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости