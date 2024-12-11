Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Россия лидирует в денежных переводах в Азербайджан

Экономика Материалы 11 декабря 2024 10:28 (UTC +04:00)
Россия лидирует в денежных переводах в Азербайджан

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Россия лидирует в денежных переводах в Азербайджан по итогам января-сентября текущего года.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"По итогам января-сентября 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 411 миллионов долларов, Турция - 130 миллионов долларов, США - 48 миллионов долларов, Грузия - 27 миллионов долларов, Великобритания - 26 миллионов долларов", - отметил С.Насиров.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости