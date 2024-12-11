БАКУ /Trend/ - Россия лидирует в денежных переводах в Азербайджан по итогам января-сентября текущего года.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"По итогам января-сентября 2024 года в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 411 миллионов долларов, Турция - 130 миллионов долларов, США - 48 миллионов долларов, Грузия - 27 миллионов долларов, Великобритания - 26 миллионов долларов", - отметил С.Насиров.

Новость обновляется