Стал известен объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2024 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Азербайджана составил 1,4 миллиарда долларов США

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В топ-5 стран-лидеров по объему ПИИ из Азербайджана входят ОАЭ - 431 миллион долларов, Турция - 175 миллионов долларов, Грузия - 96 миллионов долларов, Великобритания - 87 миллионов долларов и Узбекистан - 79 миллионов долларов", - подчеркнул он.

Новость обновляется