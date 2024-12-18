Фонд «Red Hearts»: Четыре года на пути благотворительности

БАКУ /Trend/ - Исполнилось четыре года с момента официального основания Фонда «Red Hearts», который за это время оставил свой след во всех регионах Азербайджана через благотворительные инициативы, оказал материальную и моральную поддержку тысячам людей и сыграл важную роль в формировании культуры благотворительности в стране. В честь этой даты Фонд собрал своих друзей и партнеров на уже ставшем традиционным мероприятии под названием «Ты — Cердце», которое прошло вчера.

В мероприятии приняли участие представители Kapital Bank, доноры, партнеры, сотрудники и волонтеры. С приветственной речью выступил президент Фонда Юсиф Поладов, который представил отчет о деятельности Фонда за 2024 год, акцентируя внимание на темах «Общество», «Окружающая среда» и «Защита животных». В отчете были освещены многочисленные инициативы, такие как поддержка уязвимых групп, оказание материальной и моральной помощи нуждающимся, проведение мероприятий в детских домах и приютах, акции помощи малообеспеченным семьям, программы образовательных стипендий, проекты по повышению осведомленности о здоровье, массовые акции по посадке деревьев в регионах, очистка прибрежных зон от мусора, а также поддержка приютов для животных. Также были приведены статистические данные: в 2024 году 4 505 доноров пожертвовали в общей сложности 1 870 000 манатов, что позволило при участии 196 волонтеров оказать помощь 4 019 бенефициарам.

В рамках мероприятия Член Правления Kapital Bank, Главный директор по организационному развитию и человеческим ресурсам Фаргана Мамедова рассказала о роли Фонда «Red Hearts» в стратегии корпоративной социальной ответственности Kapital Bank. В своей речи она отметила: «Идея создания Фонда Red Hearts возникла по инициативе нескольких сотрудников. Несмотря на то, что четыре года — это не такой уж долгий срок, Фонд за это время значительно вырос, собрал вокруг себя большое количество волонтеров и реализовал ценные проекты для нашего общества. Это был путь, полный упорства и гордости. Я выражаю свою благодарность всем нашим волонтерам и добрым людям, поддержавшим нас на этом пути».

Гюнай Мяссимова, член Попечительского совета Фонда, также отметила вклад волонтеров в успехи Фонда и поблагодарила их за участие.

В рамках мероприятия компании, внесшие значительный вклад в социальные проекты Фонда, были удостоены новой премии «Red Hearts Award». Среди награжденных компаний — «PASHA Life», «PASHA Bank», «PASHA Investments», «PashaPay», «PASHA Technology» и «PMD Group». Также были вручены благодарственные письма волонтерам, активно поддерживавшим инициативы Фонда, и руководителям филиалов Kapital Bank, отличившимся своими усилиями.