Поставки азербайджанского газа в Болгарию временно прекращены

БАКУ /Trend/ - С 7 января 2025 года поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановлены по техническим причинам.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил "Булгаргаз", отметив, что поставки ожидается возобновить 11 января 2025 года.

«Уведомление о временной остановке поступило от азербайджанского поставщика 6 января 2025 года»,- сказали в компании.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, "Булгаргаз" оперативно обеспечил замещающие объемы газа благодаря соглашению с турецкой компанией BOTAŞ.

«Это позволило избежать дополнительных расходов и сохранить стабильность на рынке природного газа в регионе»,- сказали в компании.

Отметим, что Азербайджан поставляет газ в Болгарию по интерконнектору Греция-Болгария. Мощность трубопровода составляет 3 миллиарда кубометров в год, с возможностью увеличения до 5 миллиардов кубометров.

Trend направил запрос азербайджанской стороне и оператору интерконнектора Греция-Болгария для уточнения деталей, однако на момент публикации материала ответа не поступало.