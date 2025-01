ВЭФ отметил достижения Азербайджана в повышении инвестиционной привлекательности

БАКУ/Trend/ - Азербайджан стремится занять конкурентоспособное место в стремительно меняющемся глобальном ландшафте, где цифровая трансформация становится ключевым драйвером экономического роста.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ) “Impact Report: Centre for the Fourth Industrial Revolution Network 2023-2024”.

В отчете отмечается, что проект Digital FDI начался с серии стратегических встреч, на которых были определены цели и разработаны конкретные стратегии.

"В рамках инициативы были проведены опросы и интервью с местными и международными компаниями, уже работающими в цифровой экономике Азербайджана. Собранные данные были проанализированы и представлены на семинаре 4 декабря 2023 года. Инициатива Digital FDI уже начала оказывать значительное влияние, способствуя развитию культуры инноваций и предпринимательства в Азербайджане. Проведенные семинары обеспечили обмен знаниями и стратегическую поддержку, помогая местным компаниям адаптироваться к глобальным трендам цифровой трансформации. Компании и стартапы получили практические рекомендации по оценке своей цифровой готовности и выявлению областей для улучшения, что повысило их инвестиционную привлекательность и возможности масштабирования", - говорится в отчете.

Как отмечается, одним из ключевых элементов проекта стало создание калькулятора InvesTech – инструмента, призванного упростить принятие инвестиционных решений за счет предоставления четкой информации о состоянии цифровых инвестиций.

"Этот инструмент играет важную роль в стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций, повышая прозрачность и упрощая процесс инвестирования", - говорится в отчете.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, слова которого приводятся в отчете, отметил, что инициатива “IDEA: Investing in the Digital Economy of Azerbaijan” высоко оценила значительный прогресс Азербайджана в создании благоприятной среды для стартапов и инноваций.

"В отчете подчеркивается важность привлечения иностранных инвестиций, активизации частного сектора, продвижения цифровизации и реализации соответствующих политик для обеспечения социально-экономического развития страны", - добавил он.