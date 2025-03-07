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В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)

Экономика Материалы 7 марта 2025 17:09 (UTC +04:00)
В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)
Фото: Yelo Bank

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БАКУ/Trend/ - 8 марта — Международный женский день. И в Yelo Bank отметили особенным образом. Банк добавил еще один яркий вечер в свою уже традиционную серию музыкальных мероприятий, подарив гостям незабываемую атмосферу.

Главными участниками концерта «Бахармония», прошедшего в Головном офисе Банка, стали известный пианист Вургун Векилов и певец-гитарист Чингиз Мустафаев, представлявший нашу страну на конкурсе «Евровидение-2019». Их впечатляющее выступление заворожило публику, создав неповторимую атмосферу в зале. Вургун Векилов исполнил произведения отечественной и мировой классики, а Чингиз Мустафаев своей харизмой, энергетикой и голосом сделал вечер по-настоящему незабываемым. Их выступления были встречены бурными овациями. Концерт был организован Yelo Bank совместно с Cult Baku Club.

Yelo Bank всегда придерживается инновационного подхода к корпоративной культуре и уделяет особое внимание поддержке искусства. В актовом зале Головного офиса Yelo Bank уже проходили престижные музыкальные вечера. На его сцене выступали народная артистка Фидан Гаджиева и ее первый женский камерный оркестр «Меццо», заслуженный артист Шаин Новрасли и его трио, камерный оркестр Азербайджанской Государственной Академической Филармонии, а также известные исполнители Исфар Сарабский и Эльнур Гусейнов.

Yelo Bank продолжит поддерживать популяризацию местного и международного культурного наследия и сделает проведение художественных мероприятий доброй традицией.

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В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)
В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)
В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)
В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)
В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)
В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)
В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)
В Yelo Bank прошел музыкальный вечер для женщин (ФОТО)
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