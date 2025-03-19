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Используйте цифровую ID-карту в филиалах Yelo Bank!

Экономика Материалы 19 марта 2025 12:55 (UTC +04:00)
Используйте цифровую ID-карту в филиалах Yelo Bank!
Фото: Yelo Bank

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Yelo Bank, ставящий удобство клиентов в приоритет, предлагает еще больше возможностей для упрощения банковского обслуживания. Теперь вам не нужно предъявлять физическое удостоверение личности в филиалах банка! Получить доступ к банковским услугам можно с помощью цифровой идентификационной карты через приложение «mygov».

Вся информация, подтверждающая личность, предоставляется через «mygov». Для идентификации клиенту достаточно показать банковскому сотруднику QR-код или 8-значный уникальный код из приложения. Этот сервис реализован Yelo Bank в сотрудничестве с Агентством инноваций и цифрового развития.

Напомним, что согласно изменениям в законе «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики» от 16 июля 2024 года, данные, указанные в удостоверении личности, могут быть представлены через Информационную систему «Электронное правительство».

Yelo Bank продолжает совершенствовать клиентский опыт, делая банковские услуги еще более удобными и быстрыми!

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