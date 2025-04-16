Депозит «Yelo Гибкий» теперь доступен в приложении Yelo!

Хотите разместить депозит, но нет времени посещать банк? Yelo Bank упростил этот процесс! Депозит «Yelo Гибкий», который привлек внимание с первого дня запуска, уже доступен всего в несколько кликов. Просто войдите в приложение, выберите раздел «Депозиты» и заполните необходимые данные для активации вашего депозита.

Как и следует из названия, этот депозит предоставляет полную свободу. Вот основные преимущества:

✔ Снимайте или увеличивайте сумму депозита в любое время — полный контроль в ваших руках!

✔ Чем больше вклад, тем выше процентная ставка: больше средств — больше доход!

✔ Капитализация позволяет зарабатывать проценты на проценты.

✔ Начисленные ежемесячные проценты переводятся на вашу карту Yelo Light, и вы можете использовать их для своих нужд.

✔ Удобное управление депозитом в приложении Yelo: откройте и управляйте вкладом онлайн.

✔ В случае необходимости переведите средства на карту Yelo и используйте их немедленно.

✔ При частичном или полном снятии средств не теряйте проценты - прибыль полностью ваша!

Обратите внимание, что проценты начисляются полностью 1 числа каждого месяца. Депозит «Yelo Гибкий» можно разместить в валютах AZN и USD на срок 18 месяцев. Если вы ищете баланс между высоким доходом и доступом к своим средствам в любое время — этот продукт для вас!

Зайдите в приложение Yelo, чтобы открыть депозит прямо сейчас: https://bit.ly/yelofd



Интересуют депозитные ставки Yelo Bank? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!