Moody’s о влиянии тарифов США на экономику Центральной Азии и Южного Кавказа

БАКУ /Trend/ - Прямое экономическое воздействие тарифов США на страны региона Центральной Азии и Южного Кавказа будет ограниченным.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody’s.

«9 апреля США отложили введение повышенных дополнительных тарифов на импорт из ряда стран, включая Казахстан. Изначально для Казахстана предусматривалась 27-процентная ставка тарифа на экспорт в США — значительно выше базового тарифа в 10%, который вступил в силу 5 апреля для стран Центральной Азии и Кавказа, таких как Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан и Грузия. Прямое экономическое воздействие тарифов на страны региона будет ограниченным. Помимо умеренного характера самих тарифов, доля США в общем объеме экспорта этих стран невелика, при этом большая часть поставок не подпадает под действие новых мер. Например, по данным министерства торговли Казахстана, более 90% экспорта страны в США приходится на сырую нефть, уран, серебро и другие сырьевые товары, которые освобождены от тарифов», - сказали в рейтинговом агентстве.

Как отмечается, в то же время экономики стран Центральной Азии и Кавказа, а также отдельные отрасли могут испытать косвенное влияние в случае, если тарифная политика США приведёт к замедлению глобального экономического роста — особенно в странах, являющихся ключевыми торговыми партнёрами региона, таких как Россия, Китай и Европейский союз.

«Падение цен на сырьевые товары окажет давление на основной экспорт многих стран региона, а общее снижение деловой активности и инвестиций приведёт к снижению спроса на их продукцию. С другой стороны, изменение глобальных торговых потоков может создать для региона определённые возможности — например, более выгодное ценообразование на местных рынках на такие товары, как различное оборудование, металлы и строительные материалы, которые могут быть переориентированы с американского рынка. Масштабная торговая война, вызванная введением США широких импортных тарифов, также может подтолкнуть пострадавшие страны к поиску новых торговых партнёров, что потенциально повысит интерес к странам Центральной Азии и Кавказа, богатым природными ресурсами. Регион также обладает значительным транспортно-логистическим потенциалом как связующее звено между севером и югом, востоком и западом. В частности, железнодорожные грузоперевозки между Азией и Европой могут стимулировать рост в секторах железнодорожного транзита Казахстана и Азербайджана. Это, в свою очередь, может привлечь инвестиции и увеличить спрос на банковское кредитование в привлекательных и быстрорастущих отраслях. Однако на фоне высокой экономической неопределенности сохраняются значительные риски», - говорится в отчете.

Аналитики Moody’s подчеркивают, что в последние годы крупнейшие экономики региона — Казахстан, Азербайджан и Узбекистан — добились существенного прогресса в диверсификации и повышении устойчивости своих экономик.

«Банковские системы большинства стран региона также сформировали значительные буферы, позволяющие им справляться с умеренными шоками. Ужесточение регулирования после пандемии и валютного кризиса 2014–2015 годов в ряде развивающихся стран также способствовало снижению долларизации в банковской системе, что делает её менее уязвимой к внешним воздействиям», - говорится в отчете.