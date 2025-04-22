ООО Digitürk Azərbaycan выдана лицензия оператора универсальной платформы

БАКУ /Trend/ - Аудиовизуальный совет Азербайджана выдал лицензию оператору универсальной платформы - ООО Digitürk Azərbaycan.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Аудиовизуальный совет.

21 апреля состоялось онлайн-заседание совета, в ходе которого было рассмотрено обращение компании Digitürk Azərbaycan в связи с выдачей соответствующей лицензии.

После рассмотрения документов и заключений, подготовленных соответствующими отделами, было принято решение о выдаче ООО Digitürk Azərbaycan (Digitürk Azərbaycan) лицензии оператора универсальной платформы.

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