Авиаотряд МЧС ведет поиск трех азербайджанских альпинистов

БАКУ /Trend/ - Авиаотряд МЧС ведет поиск трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», которые 23 декабря вышли из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, говорится в сообщении МЧС, распространенном в среду.

Информация о том, что связь с альпинистами прервана, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях вечером 26 декабря. Об этом были проинформированы соответствующие структуры.

О результатах поисковых работ будет сообщено дополнительно.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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