В Азербайджане в этом году выросло число пострадавших в ДТП

БАКУ /Trend/ - В этом году число пострадавших в результате ДТП в стране выросло на три процента, сказал главврач Станции неотложной и скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Азербайджана Миралам Джалилов.

Он отметил, что в течение 2017 года в 12 региональных пунктах и консультативных отделениях при Станции получили медпомощь 2590 человек.

«В медпунктах 1736 человек получили помощь в 1022 случаях дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуациях, 70 процентов из них были госпитализированы. В то время как по сравнению с предыдущим годом число дорожных инцидентов увеличилось на семь процентов, а число пострадавших возросло на три процента, число летальных исходов снизилось на 18 процентов», - сказал он.

Джалилов сказал, что количество хирургических операций, проведенных в регионах по линии санитарной авиации, увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом (9 - в 2016 году и 36 - в 2017 году). Он подчеркнул, что внедрение современной медицины в регионах позволяет проводить операции не в столице, а по месту жительства пациентов.

Джалилов также отметил, что в течение года 183 вызова были связаны с беременными женщинами и роженицами. «32 из них были направлены в Баку и другие регионы, 24 были проконсультированы на удаленной основе», - добавил главврач.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.