В Тертерском районе Азербайджана найден боеприпас (ФОТО)

2 января 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр управления кризисной ситуацией МЧС второго января 2018 года получил информацию об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса на территории села Гайнаг Тертерского района. Об этом сообщили Trend в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Согласно информации, на место обнаружения боеприпаса сразу же была направлена специальная мобильная группа агентства быстрого реагирования. Специалисты агентства осмотрели один посевной участок на территории этой деревни, и в результате неотложной оперативно-поисковой операции был обнаружен один боеприпас калибра 122 миллиметров, который был доставлен в центральный участок ANAMA для ликвидации. Был произведен осмотр территории площадью 300 квадратных метров вокруг обнаруженного снаряда, в результате чего не было обнаружено других взрывоопасных боеприпасов.

Эта операция финансировалась правительством Великобритании. В общей сложности с 1 по 2 января 2018 года специалистами Агентства был произведен осмотр посевной площади в Тертерском районе, в результате чего найден и обезврежен один неразорвавшийся боеприпас, осмотрена территория площадью 300 квадратных метров.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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