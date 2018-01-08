Четверо из пострадавших в аварии автобуса в Баку продолжают лечение в клинике - минздрав

БАКУ /Trend/ - Из 15 пассажиров, госпитализированных после ДТП, произошедшего на Зыхском шоссе в Баку, 11 отпущены домой, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе минздрава.

"В третьей городской Клинической больнице продолжается лечение остальных пострадавших. Их состояние оценивается как стабильное", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 6 января на Зыхском шоссе пассажирский автобус марки "Daewoo" с государственным номерным знаком "99-XM-581", следовавший по маршруту №175, выехал с дороги и упал в овраг. Травмы различной степени тяжести получили 20 пассажиров автобуса, 15 из которых были госпитализированы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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