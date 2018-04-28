Пожар в высотном здании в Баку потушен, один пострадавший

БАКУ /Trend/ - Пожар в многоэтажном здании по улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку потушен.

Как сообщил Trend заведующий отделом токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов, в результате пожара один человек отравился от дыма. "В настоящее время пострадавший на машине скорой помощи направляется в больницу", - сказал Магсудов

Отметим, что возгорание началось на верхних этажах здания.

На место пожара были стянуты подразделения Службы противопожарной службы МЧС.

(Автор: Самир Али)

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