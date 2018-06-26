В Баку за незаконную вырубку дерева наказано физическое лицо

26 июня 2018 00:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана изучили жалобу, поступившую в "горячую линию" министерства, в связи с вырубкой дерева в Насиминском районе Баку, говорится в сообщении министерства.

Был проведен осмотр участка и стало известно, что во время строительных работ был вырублен один кипарис. Во время расследования стало известно, что земельный участок с целью строительства нежилого объекта был выделен Сеймуру Ибрагимову со стороны Исполнительной власти города Баку и Главного управления архитектуры и градостроительства ИВ Баку.

По факту в отношении нарушителя закона были составлены акт и протокол. Ибрагимов, согласно Кодексу административных правонарушений, был оштрафован на 2200 манатов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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