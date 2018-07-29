Четверо погибших в результате взрыва в автоцехе на автодороге Баку-Губа

29 июля 2018 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Четыре человека погибли в результате взрыва в авторемонтном цехе, расположенном на участке автомобильной дороги Баку-Губа, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, распространном в воскресенье.

Сообщается, что трое работников цеха, а также владелец автомобиля, пострадавшие при взрыве, были доставлены в клиническую больницу N1 города Сумгайыт. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

В связи с происшествием Городская прокуратура города Сумгайыт возбудила уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в торжественной церемонии открытия конкурса «Снайперский рубеж»
Общество 13:56
Азербайджан значительно увеличит производство табака (Эксклюзив)
Бизнес 13:06
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 83 раза
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
Базовый пакет услуг ОМС в Азербайджане будет обновлен - госагентство
Бизнес 09:39
Будет создан новый мультимодальный маршрут с участием Азербайджана и Латвии (Эксклюзив)
Бизнес 07:02
Азербайджан намерен вдвое увеличить экспорт вина (Эксклюзив)
Бизнес 28 июля 22:31
Лента новостей
Жарко во всех смыслах слова - Ирина Дубцова о Баку и фестивале (ФОТО)
Звёздный мир 15:31
Азербайджанские и российские журналисты приняли участие в съемках комедии "Жара в БАКУ" (ФОТО)
Культура 14:44
Космическое азербайджанское гостеприимство: Юлия Барановская на фестивале "ЖАРА-2018" (ФОТО)
Звёздный мир 14:21
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в торжественной церемонии открытия конкурса «Снайперский рубеж»
Общество 13:56
Азербайджан значительно увеличит производство табака (Эксклюзив)
Бизнес 13:06
В Турции не менее шести человек погибли при крушении лодки
Турция 12:55
Помню вкус осетрины с наршарабом - лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев о визите в Баку
Звёздный мир 11:50
Трое погибших и семеро раненых в результате стрельбы в США
США 11:26
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте
Другие страны 10:36