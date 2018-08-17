В Баку объявился "автобусный маньяк" (ВИДЕО)

17 августа 2018 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку появился «автобусный маньяк», который в нетрезвом состоянии угрожает водителям и пассажирам автобусов, говорится в пятницу в сообщении компании Xaliq Faiqoğlu.

В последние дни мужчина средних лет создает серьезные проблемы в движении общественного транспорта на проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку.

На конечной остановке автобусов маршрута №199 у Yaşıl bazar (Зеленый базар) этот мужчина в разное время суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает неадекватные поступки, выходя на дорогу, преграждает путь автобусам, мешая движению.

Также мужчина угрожает водителям автобусов и пассажирам смертью, не позволяет автобусам останавливать на остановках, вынуждает пассажиров покидать салон автобуса, оскорбляет людей. По словам местных жителей, его зовут Наби.

Компания Xaliq Faiqoğlu, которая эксплуатирует данный маршрут, направила обращение в связи с поведением этого мужчины.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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