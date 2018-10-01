В Сумгайыте задержаны рыбаки-браконьеры

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Департамента по обогащению и защите биоресурсов в водных бассейнах министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана задержали двух жителей Сумгайыта, занимавшихся рыболовством с использованием запрещенной синтетической сети на территории прибрежного поселка Баглар в Сумгайыте, говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.

У них были изъяты выловленная рыба и рыболовное снаряжение.

Собранные материалы в отношении браконьеров переданы в Сумгайытский городской суд для вынесения решения о применении штрафа и принятии соответствующих мер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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