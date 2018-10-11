В Азербайджане за полгода задержано более 60 браконьеров

БАКУ /Trend/ - За последние шесть месяцев министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана задержало 63 браконьера.

Об этом в четверг сказал директор департамента по охране биоразнообразия и развитию особо охраняемых природных территорий министерства Хикмет Ализаде.

По его словам, у 56 задержанных было найдено и изъято 56 ружей и более 110 патронов.

«Среди этих лиц есть и иностранные граждане, приехавшие в Азербайджан как туристы. За последние три месяца случаи незаконной охоты увеличились, и только за этот период было задержано до 50 браконьеров», - сказал Ализаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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