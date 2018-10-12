На Баилово в Баку активизировался оползневый процесс, движение в зоне оползня ограничено (версия 2)

12 октября 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку на Баилово - на дороге «20 участок» активизировался оползневый процесс, в связи с чем с сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на дороге Бадамдар - «20 участок» и обратно.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По словам Гаралова, в ходе мониторинга в начале октября на правой стороне дороги Бадамдар - «20-й участок», где ранее произошел оползень, были выявлены новые трещины и разрывы.

«Появились деформации на опорной стене, построенной в 2013 году. На расстоянии 2-10 метров от оползневой зоны в направлении поселка Бадамдар находятся частные дома, новые строения. Третьего октября мы проинформировали соответствующие органы о том, что на данной территории вновь наблюдается активность. Сегодня этот процесс обострился, и в динамике оползневого процесса наблюдается очень серьезная активность», - сказал Гаралов.

Он отметил, что сегодня на территорию прибыли представители ряда государственных органов во главе с вице-премьером Гаджибалой Абуталыбовым.

«Отчет, подготовленный министерством экологии и природных ресурсов по этой территории, будет представлен государственным органам», - сказал Гаралов.

Напомним, что 1 декабря 2012 года на вышеуказанном участке произошел оползень. Ширина оползня достигала 180-220 метров, длина - 220-250 метров. Для предотвращения оползня в 2013 году на территории была построена опорная стена длиной примерно 150 метров, на склоне проведены определенные работы. На территории проводились мониторинговые работы, и до этого серьезных изменений не наблюдалось.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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