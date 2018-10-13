В результате очередного ДТП с участием автобуса в Баку погиб один человек

БАКУ /Trend/ - В Баку в результате аварии пассажирского автобуса № 208 погиб один человек, говорится в сообщении МВД, распространенном в субботу.

ДТП произошло 12 октября около 22 часов на территории поселка Бакиханова.

Житель Баку Шамаддин Джафаров на пассажирском автобусе марки Daewoo маршрутной линии № 208 врезался в двигавшийся впереди грузовой автомобиль марки MAN, управляемый Вугаром Эюбовым. В результате скончался сидевший в задней части грузовика рабочий Эльдар Байрамов.

По данному факту в Сабунчинском РУП начато расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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