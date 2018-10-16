В зоне оползня в Баку произошел обвал (ФОТО)

16 октября 2018 20:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Переход оползня в поселке Бадамдар в Баку в активную фазу сопровождается обвалами.

Об этом говорится во вторник в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы.

Сегодня во время исследования сотрудниками центра участка обрушился забор одного из домов.

Отметим, что с 12 октября сотрудники центра проводят исследования на участке в ряде направлений. Согласно предварительным результатам, процесс оползня пока находится в активной фазе и есть вероятность новых обвалов.

Дополнительная информация по результатам работ будет представлена общественности.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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