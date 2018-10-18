В Баку обнаружен пригодный к использованию гранатомет (ФОТО)

18 октября 2018 23:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В поселке Бадамдар Сабаилского района города Баку обнаружено пригодное для использования оружие. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), распространенном в четверг.

Отмечается, что 18 октября в 16:16 в Агентство поступила информация из колл-центра "102" Министерства внутренних дел (МВД) о факте обнаружения опасного предмета на территории третьего жилого массива поселка Бадамдар Сабаилского района Баку.

"На основании полученной оперативной информации специалисты Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) совместно с сотрудниками полиции Сабаилского района были незамедлительно направленны на место происшествия", - говорится в сообщении.

ANAMA отмечает, что специалисты Агентства совместно с сотрудниками полиции обследовали место происшествия вдоль дороги.

"В результате проведенных чрезвычайных и неотложных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и транспортирован на временный склад Агентства один гранатомёт РПГ–7В1", - отмечает ANAMA.

На территории в 500 кв.м. вокруг найденного гранатомета, как отмечается в сообщении, был проведен визуальный осмотр, других опасных предметов обнаружено не было.

(Текст: Рауф Гулиев)

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