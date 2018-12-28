В Азербайджане за убийство марала задержан браконьер

28 декабря 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе задержан подозреваемый в браконьерстве житель села Вандам Техран Айдынлы, убивший марала, занесенного в «Красную книгу», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

У подозреваемого было изъято ружье марки «TOЗ-16».

Напомним, что во время рейда, проведенного 17 декабря в поселке Вандам, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов услышали выстрелы. При осмотре территории были обнаружены отрезанная голова марала, два копыта и шкура животного. Соответствующая жалоба была направлена в Габалинский районный отдел полиции.

По факту РОП проводит расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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