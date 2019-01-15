Генпрокуратура Азербайджана о проверках в ПО «Лифтремонт»

БАКУ /Trend/ - Продолжаются проверки в ПО «Лифтремонт», находящемся в подчинении Исполнительной власти г. Баку, сказал, как передает Trend, во вторник журналистам заместитель Генпрокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев.

«Минфин и Бакгорпрокуратура проверяют деятельность ПО «Лифтремонт», по уголовному делу проводится следствие», - сказал он.

Алиев отметил, что после завершения следствия общественность будет проинформирована о результатах.

Напомним, что проверки в ПО "Лифтремонт" начались в октябре прошлого года. В комиссию по проверке, состоящую из представителей столичной прокуратуры и ИВ, вошли 30 человек. Комиссия также проверяет финансовую и другую деятельность управления.

Отметим, что по приказу тогдашнего заместителя главы ИВ города Баку, и.о. главы ИВ (ныне глава ИВ Баку) Эльдара Азизова гендиректор ПО Гудрат Шукюров был освобожден от занимаемой должности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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