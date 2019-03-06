Госкомитет Азербайджана прокомментировал пожар в обжещитии в Баку

6 марта 2019 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана распространил сообщение в связи с пожаром в общежитии в Наримановском районе Баку.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет, ночью пятого марта примерно в 23.30 на территории Наримановского района Баку, на улице М.Мамедова произошел пожар в общежитии, в котором проживали вынужденные переселенцы. После получения данной информации заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов, директор Фонда социального развития вынужденных переселенцев Махир Аббасзаде и другие ответственные работники побывали на месте происшествия.

Созданная после пожара госкомитетом комиссия направилась на место происшествия.

Восемь человек, отравившихся дымом при пожаре, который произошел на третьем этаже здания общежития, в комнате Сарии Гаджиевой, были немедленно госпитализированы. В результате происшествия погибли вынужденные переселенцы Элиза Алиева и Сурхай Алиев.

Соответствующий отдел Госкомитета приступил к ремонту сгоревшей комнаты и участка коридора, которому был нанесен ущерб. Ведутся необходимые мероприятия для завершения за очень короткое время ремонтных работ.

Исполнительная власть Наримановского района установила палатки для временногоразмещения вынужденных переселенцев. Также Госкомитет организовал похороны погибших во время пожара лиц.

МЧС и органы прокуратуры расследуют причины пожара, определяется размер нанесенного ущерба.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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