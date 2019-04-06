В Азербайджане задержан наркодилер (ФОТО)

6 апреля 2019 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Еще одну успешную операцию по предотвращению незаконного оборота наркотиков и сильнодействующих лекарственных препаратов провели сотрудники министерства внутренних дел Азербайджана. Как сообщает Trend со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Агдашского РОП задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических средств жителя города Агдаш Алима Гулиева. Было установлено, что он намеревался продать другому лицу две таблетки препарата «Tramadol», содержащего психотропные вещества. В результате осмотра квартиры подозреваемого, были обнаружено 12,26 граммов сухой марихуаны, 360 таблеток «Tramadol», и 12 таблеток сильнодействующего препарата «Pregabalin». Следствие по факту продолжается.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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