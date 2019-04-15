Стали известны новые подробности по уголовному делу экс-главы Межбанка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось заседание по уголовному делу экс-председателя правления Межбанка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в понедельник Trend .

На процессе, прошедшем под председательством Фаига Ганиева, было объявлено, что свидетель Рашад Гаджиев отправил телеграмму в суд о том, что в настоящее время отсутствует в стране, поэтому не сможет принять участие в процессе, и подтверждает данные следствию показания.

Судья отметил, что другого свидетеля Рауфа Халилова также нет в стране, он находится в Канаде, но не сообщил об этом суду.

Выступая на процессе в качестве свидетеля на суде, Ровшан Исмайлов сказал, что работал в Межбанке с 1997 года, а в 2002-2012 годах был зампредом правления банка:

«Протоколы по вексельным операциям подписывали председатель и его секретари. В мои обязанности входило контролировать и информировать о финансовых вопросах в банке. Эти же операции контролировал Департамент по казначейству. Обо всех вопросах, связанных с проектами, докладывалось Джахангиру Гаджиеву, а вопросы, связанные с кредитами в московском филиале банка обсуждались в правлении».

Другой свидетель Шахин Расулов подтвердил свои показания, данные следствию. Он сказал, что, несмотря на то, что был членом Кредитного комитета Межбанка, не участвовал в его заседаниях: «Руководитель филиала отправлял мне документы на подпись, что я и делал. Я работал заместителем заведующего операционным отделом, и получал зарплату в 2500 манатов».

На суде было объявлено, что в одном из кредитных документов, на основании которых банк предоставил кредит, нет подписи обвиняемого Эрхана Джавада. Подтвердивший сей факт Джавад сказал, что взятые кредиты были направлены в ювелирный магазин по продаже бриллиантов: «Половина магазина принадлежала Насибу Пириеву, другая часть – его матери. Сумма, указанная в обвинении, была переведена по оффшору в компанию Насиба Пириева в Афганистане».

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов, и в том, что в 2011-2014 годах Гаджиев уклонился от выплаты налогов в бюджет в размере 1 752 тысячи манатов по ООО «Азторг», которым фактически руководил совместно с Халиловым.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда срок отбывания наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев. Верховный суд снизил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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