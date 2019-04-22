В ДТП в Баку с начала года погибли более 30 человек

БАКУ /Trend/ - В 116 дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), произошедших в Баку в первом квартале этого года, погибли 33, телесные повреждения различной степени получили 107 человек.

Об этом было сказано на расширенном оперативном совещании в Главном управлении полиции города Баку, посвященном работе, проведенной в первом квартале текущего года в сферах борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности, и предстоящим задачам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на управление.

Было отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП уменьшилось на 14,1 процента, число погибших – на 36,5 процента, число пострадавших – на 0,9 процента.

Было выявлено 173 467 нарушений правил дорожного движения, в том числе 85 145 нарушений правил обгона и совершения маневра.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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