Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибший и пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает в понедельник Trend, авария произошла на территории села Бунуд Габалинского района на 51 километре автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Автомобиль BMW, управляемый Аббасовым Мурадом Айдын оглу, 1996 года рождения, столкнулся с едущим навстречу автомобилем марки ВАЗ, за рулем которого находился Халилов Эмин Гульфеддин оглу, 1985-го года рождения.

В результате столкновения погиб на месте пассажир автомобиля ВАЗ 2106 Велиев Джейхун Яраммед оглу, 1977 года рождения. Оба водителя и пассажир Османлы Илькин Гейдар оглу, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Самир Али. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: )

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