Трагичное ДТП в Баку: автомобиль насмерть сбил пешехода

БАКУ /Trend/ - На проспекте Зии Буньядова в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщает Trend.

Автомобиль марки Volkswagen Passat с государственным номером 90-KB-785, управляемый Керимовым Кянаном Баграм оглу, 1969 года рождения, сбил насмерть на проспекте Зии Буньядова Исрафилова Горхмаза Исрафил оглу, 1965 года рождения.

Тяжело пострадавший в результате ДТП пешеход был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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